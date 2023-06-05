Kayseri'de ot toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Menşure teyzeden sevindiren haber!
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iki gün önce ot toplamak için evden ayrılan ve kaybolan 70 yaşındaki Menşure teyze, iki gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yaşayan Menşure Dumlu, iki gün önce ot toplamak için evden ayrıldı.
Menşure Dumlu'nun geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından 30 kişilik ekip yaşlı kadının kaybolduğu yerde arama çalışması başlattı.
SAĞ OLARAK BULUNDU
Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'un da katıldığı aramada seferber olan ekipler, Menşure Dumlu'yu sağ olarak buldu. Yaşlı kadını gören yakınları da sarılarak hasret giderdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dumlu, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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