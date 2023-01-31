Kayıtlar bugün sona eriyor: Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek

Covid-19 pandemisi sürecinde hac ibadetleri kısıtlı yürütülürken dünya genelinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte salgın öncesi sürece dönüldü.

Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.