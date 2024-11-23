Kayıp Olarak Aranıyordu: Fenomenin Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'de yaşayan sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'ndan sevenlerini üzen haber geldi. Hakkında kayıp ilanı verilen motosiklet tutkunu fenomenin denizde cansız bedeni bulundu.

Kayıp Olarak Aranıyordu: Fenomenin Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.
Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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