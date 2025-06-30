Kayıp Çocuk Arkadaşıyla Gezerken Bulundu
Karabük'te iki gün önce evden ayrılan ve geri dönmeyen Can K. isimli çocuk, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun, polislere, terminalde uyuduğunu söylediği öğrenildi.
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Karabük'te iki gün önce evden ayrılan ve dönmeyen Can K. isimli çocuktan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı sonrası çalışma başlatan ekipler küçük çocuğu kentin en işlek noktalarından Kemal Güneş Caddesi'nde buldu.
Arkadaşıyla gezerken bulunan çocuk, koruma altına alınarak ailesine teslim edildi. Polislerin "Nerede kaldın?" sorusuna Can K.'nin "Terminalde uyudum" cevabını verdiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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