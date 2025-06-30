Dolandırıcılardan Akılalmaz Yöntem! Yeni Tuzak Mesajı İfşa Oldu… Bir Tıkla Böyle Hayat Karartıyorlar

Afyonkarahisar’da dolandırıcıların bulduğu yöntem avukatları bile şaşkına çevirdi. Sahte avukat kimliğiyle vatandaşlardan para toplayan dolandırıcıların adım adım tuzakları ifşa oldu. İşte detaylar…

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Afyonkarahisar Barosu’na bağlı avukat Emre Sagun, kendisine ulaşan kimlik ile hayatının şokunu yaşadı. Avukat, dolandırıcıların kendi fotoğrafını kullanarak Ahmet Hakan Y. isimli İstanbul Barosu kimliği yaptıklarını ve bununla da ‘uzlaştırma, dava dosya ücreti’ gibi başlıklar altında tuzağa düşürdükleri öğrendi.

Dolandırıcılardan Akılalmaz Yöntem! Yeni Tuzak Mesajı İfşa Oldu… Bir Tıkla Böyle Hayat Karartıyorlar - Resim : 1

'KONUŞALIM MI?'

Dolandırıcıların kullandıkları numaraları savcılığa verip haklarında şikayetçi olan avukat başına gelenleri şöyle anlattı: Sınıf arkadaşlarım ve diğer müvekkillerimizden videolar ve benim fotoğrafımın bulunduğu kimlik kartının fotoğrafları geldi. Bazı insanlar sizlere sosyal medya hesaplarından mesajlar atıyorlar. Bu mesajlar genelde ‘tanışalım mı, konuşalım mı?’ şeklinde oluyor. Daha sonrasında ise görüşme WhatsApp üzerinden devam ediyor.

'SAHTE KİMLİĞİ PAYLAŞMIŞLAR'

Sizlerden uygunsuz fotoğraflar alıp sonrasında ise özellikle yakın çevrenizdeki kişiler ile bu fotoğrafları paylaşmakla ya da uygunsuz içerikleri savcılığa bildirip uzlaşma adı altında para talep ediyorlar. Siz de bu durumlardan korktuğunuz için şahıslara para veriyorsunuz. Bunu yapabilmek içinde avukatlık adı altında benim fotoğrafımı kullanarak yaptıkları sahte kimliği paylaşmışlar.

'KESİNLİKLE PARA YOLLAMASINLAR'

Kendileri avukatlık adı altında kimliği kullanıp, sizden para isteyerek ve fotoğraflarınızı paylaşmakla tehdit ediyorlar. Avukat arkadaşlarımızı özellikle fotoğraflarını internet arama motorlarında aratarak kontrol etsinler. Benim başıma gelen sizlerin başına gelmesin. Arkadaşlarımın bana yolladıkları sahte baro kimliğine çok şaşırdım çünkü kimliğin hologramına kadar taklit etmişler yani ‘pes’ doğrusu. Vatandaşlarımız da şunu unutmasın; cinsel suçlar uzlaştırmaya tabi değildir. Vatandaşlar cinsel suçlarla tehdit edildiklerinde kesinlikle para yollamasınlar. Vatandaşlar kendilerinden bu şekilde para istenildiğinde avukatlara danışsınlar.

Kaynak: İHA

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