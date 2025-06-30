Açıköğretim Ücretlerinde Fahiş Artış: İki Yılda Yüzde 600 Arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıköğretim fakültelerinde son iki yılda yüzde 600'e varan kayıt ücreti artışlarını eleştirerek, 2,6 milyondan fazla öğrencinin eğitim hakkının ekonomik gerekçelerle zora girdiğini söyledi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Açıköğretim Ücretlerinde Fahiş Artış: İki Yılda Yüzde 600 Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki açıköğretim fakültelerinin kayıt ücretlerinde yaşanan fahiş artışlara dikkat çekti. Gürer, son iki yılda ücretlerin yüzde 600'e varan oranlarda zamlandığını belirterek, bu durumun 2,6 milyondan fazla öğrencinin bütçesine büyük yük getirdiğini vurguladı.

Açıköğretim Ücretlerinde Fahiş Artış: İki Yılda Yüzde 600 Arttı - Resim : 1

Gürer'in açıklamalarına göre, 2022-2023 eğitim yılında 365-395 TL aralığında olan açıköğretim kayıt ücretleri, 2023-2024 döneminde 1.180-2.080 TL'ye fırladı. 2024-2025 döneminde ise yüzde 70 ila yüzde 90 arasında değişen yeni bir zamla bu ücretler 1.995-2.430 TL'ye ulaştı. Bazı programlarda ise ücretin 3.400 TL'yi bulduğu kaydedildi. Gürer, bu artışın iki yılda yüzde 600'e varan astronomik bir zam anlamına geldiğini belirtti.

Açıköğretim Ücretlerinde Fahiş Artış: İki Yılda Yüzde 600 Arttı - Resim : 2

CHP'li Gürer, ücretler artırılırken öğrencilerin maddi durumlarının göz ardı edildiğini belirterek, "Ekonomik krizle daralan gelirler ile artan giderlerin dengesizliği her kesim için sorun oluşturuyor. Öğrenciler de her ödeme artışından doğrudan etkileniyor" dedi.

Türkiye'de açıköğretim sisteminde öğrenim gören toplam öğrenci sayısının 2 milyon 688 bin 581 olduğunu hatırlatan Gürer, bu sistemin dar gelirli ailelerin çocukları için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Gürer, artan kayıt ücretlerinin bu fırsatı baltaladığını ve öğrencilerin bütçelerine ek bir külfet getirdiğini belirtti.

Okul İçin En Elzem Şeydi, Maliyeti Dudak Uçuklattı! 3 Milyar Liraya DayandıOkul İçin En Elzem Şeydi, Maliyeti Dudak Uçuklattı! 3 Milyar Liraya DayandıEkonomi

Etiketler
Üniversite Zam
Bebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci Duruşma Bebek Katilleri Yargılanıyor! Annenin Sözleri Yürek Burktu
Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi
Uyarılara Aldırmadılar, Denizde Mahsur Kaldılar Uyarılara Aldırmadılar, Denizde Mahsur Kaldılar
Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
Mahfi Eğilmez'den Çarpıcı Faiz ve Kur Analizi: 'Döngü Değişmedi' Dedi, Tek Tek Açıkladı Mahfi Eğilmez'den Çarpıcı Faiz ve Kur Analizi: 'Döngü Değişmedi' Dedi, Tek Tek Açıkladı