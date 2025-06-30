Açıköğretim Ücretlerinde Fahiş Artış: İki Yılda Yüzde 600 Arttı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki açıköğretim fakültelerinin kayıt ücretlerinde yaşanan fahiş artışlara dikkat çekti. Gürer, son iki yılda ücretlerin yüzde 600'e varan oranlarda zamlandığını belirterek, bu durumun 2,6 milyondan fazla öğrencinin bütçesine büyük yük getirdiğini vurguladı.

Gürer'in açıklamalarına göre, 2022-2023 eğitim yılında 365-395 TL aralığında olan açıköğretim kayıt ücretleri, 2023-2024 döneminde 1.180-2.080 TL'ye fırladı. 2024-2025 döneminde ise yüzde 70 ila yüzde 90 arasında değişen yeni bir zamla bu ücretler 1.995-2.430 TL'ye ulaştı. Bazı programlarda ise ücretin 3.400 TL'yi bulduğu kaydedildi. Gürer, bu artışın iki yılda yüzde 600'e varan astronomik bir zam anlamına geldiğini belirtti.

CHP'li Gürer, ücretler artırılırken öğrencilerin maddi durumlarının göz ardı edildiğini belirterek, "Ekonomik krizle daralan gelirler ile artan giderlerin dengesizliği her kesim için sorun oluşturuyor. Öğrenciler de her ödeme artışından doğrudan etkileniyor" dedi.

Türkiye'de açıköğretim sisteminde öğrenim gören toplam öğrenci sayısının 2 milyon 688 bin 581 olduğunu hatırlatan Gürer, bu sistemin dar gelirli ailelerin çocukları için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Gürer, artan kayıt ücretlerinin bu fırsatı baltaladığını ve öğrencilerin bütçelerine ek bir külfet getirdiğini belirtti.