Uyarılara Aldırmadılar, Denizde Mahsur Kaldılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli rüzgar uyarılarına rağmen Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize açılan bir aile az daha faciayla karşı karşıya kalıyordu. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı bölgede, Ali Turan (45) isimli vatandaş, üç çocuğuyla birlikte şişme botla denize açıldı.

Kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle bot yaklaşık 2 mil açıkta sürüklenerek deniz ortasında mahsur kaldı.

HİPOTERMİ TEHLİKESİ

Şişme bottaki Ali Turan ile çocukları Hasan Hüseyin (14), Mehmet (12) ve Ali Turan (16), saatlerce soğuk su ve rüzgara karşı direndi. Ailenin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Dört kişi, hipotermiye girmek üzereyken kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahaleleri yapılan baba ve üç çocuğu, hayati tehlikelerinin olmamasıyla birlikte tedbir amaçlı olarak Çorlu ve Marmaraereğlisi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: DHA