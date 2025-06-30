CHP'li Kanko'dan Tarım Bakanı'na Tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi

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Tarımda kullanılan zararlı kimyasal ve pestisitlerin oluşturduğu sağlık riski Meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Avrupa ülkelerinden geri çevrilen tarım ürünlerinin, içerdikleri pestisit ve kanserojen maddeler nedeniyle tehlikeli bulunduğunu belirtti. Kanko, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sessiz kalmasını eleştirdi.

Son 1,5 ayda Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen 54 tarım ürününün iade edildiğini hatırlatan Kanko, "Çünkü bu ürünlerde zararlı ve kanserojen maddeler tespit edilmiştir. Şeftali, limon, helva, biber çeşitleri, Antep fıstığı, fındık, kuru incir ve hatta Dubai’ye gönderilen çikolata… Sofralarımızın vazgeçilmezleri artık zehirli ürün kategorisinde değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

'HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK BİR TEHDİT'

Bu gelişmelerin yalnızca halk sağlığını değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat gelirlerini ve uluslararası güvenilirliğini de tehdit ettiğini vurgulayan Kanko, “Bakan çıkıp açıkça ‘Pestisist verilerini açıklamıyoruz’ deme cesaretini gösterebiliyor. Bu, sadece bir skandal değil; doğrudan halk sağlığına yönelik bir tehdittir! Üreticiye de tüketiciye de ihanettir. Türkiye’nin itibarına vurulmuş ağır bir darbedir” dedi. Kanko, Tarım Bakanı'nı görevi kötüye kullanmakla suçladı.

'BU MESELE SİYASET ÜSTÜDÜR'

“Sayın Bakan, bu suskunluğunuzla tarımı da halkı da zehirlere teslim eden bir ihanetin faili konumundasınız" diyen Kanko, açıklamasında şunlara da yer verdi: "Bu mesele siyaset üstüdür. Bu, halk sağlığı meselesidir. Bu ülkede insanlara kanserojen gıdaları reva gören, verileri gizleyen ve hesap vermeyen bir bakan varsa, bunun adı siyaseten değil, hukuken de sorumluluktur.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kanko, çağrısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yöneltti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın görevi kötüye kullandığını ileri süren CHP’li vekil, açık çağrısında şu sözlere yer verdi: “Halk sağlığıyla oynayan ve görevi kötüye kullanan Tarım ve Orman Bakanı Yüce Divan’da yargılanmalıdır! Bu Meclis, halkına karşı sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmek hepimizin asli görevidir.”