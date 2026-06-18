Kavşakta Facia! Yolcu Minibüsü ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sabah saatlerinde güne acı bir kaza haberiyle uyandı. Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavşakta Facia! Yolcu Minibüsü ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Kazada, minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAMYONDA SIKIŞTI

Kamyonda sıkışan sürücü ise Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kavşakta Facia! Yolcu Minibüsü ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA

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