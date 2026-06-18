IŞİD'in Propaganda ve Finans Yapılanmasına Operasyon

İstanbul merkezli dev operasyonda, terör örgütü IŞİD adına sosyal medyada propaganda yapan ve örgüte finansal kaynak sağlayan 15 şüpheli, şafak baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

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IŞİD'in Propaganda ve Finans Yapılanmasına Operasyon
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

DİJİTAL İZLER VE FİNANS KAYNAKLARI TAKİBE ALINDI

Çalışmaların ardından terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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