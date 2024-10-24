Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 6 şahıstan 1’i tutuklandı.

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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları neticesinde, tespiti yapılan 6 şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, tüfek kartuşları ve nakit para ele geçirildi.
Yakalanan 6 şüpheliden H.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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