Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

Kastamonu’da eski muhtar, su faturası için tartıştığı yeni köy muhtarını silahla vurarak öldürdü.

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Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet D. su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet D. ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Mehmet D., Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ‘CİNAYET’TEN SABIKALIYMIŞ

Aynı mahallede 2014-2019 yılları arasında muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısının ‘cinayet’ suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Cinayet Muhtarlık
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