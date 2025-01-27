Kartalkaya Faciasının Ardından Tutuklanmışlardı: Üç Belediye Çalışanının İfadesi Ortaya Çıktı

Bolu'da 21 Ocak'ta Kartalkaya Grand Otel'de çıkan ve 78 kişinin ölümüne, 51 kişinin yaralanmasına neden olan yangın, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangına ilişkin otelin sahibi ve Bolu Belediye Başkan yardımcısı dahil 19 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener (44), İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun (44) ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın (35) ifadeleri ortaya çıktı. Üç isim de suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını istedi.

"TÜM BELGELER SUNULDU"

Sedat Gülener, Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadede, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım ve 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Ayrıca evimde arama dahi yapıldı. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karatma şüphem bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda akciğerimde pıhtı atma da dahil, birçok önemli rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekteyim. Buna dair e-nabız çıktısı sunuyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.



Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

"ONLARCA İNSANIMIZIN KURTULMASINA VESİLE OLDUK"

Kenan Coşkun ise mahkemede verdiği ifadesinde, yangında onlarca insanı kurtardıklarını söyledi. Coşkun, "Olay yerine vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" diye konuştu.



İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun

"GÖREVİMİ SAVSAKLAMADIM"

İrfan Acar de otelle ilgili tüm eksiklikleri bildirdiğini söyleyerek, "Bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam, 13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birimlere bildirdim. Bundan sonra da bana bu şekilde suç isnadını kabul etmiyorum. Zira benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Bakmakla yükümlü olduğum, tutuklanmam halinde telafisi imkansız zararlara uğrayacak 8 aylık bir bebeğim ile 1'inci sınıfa başlamış bir evladım var. Ailem ve eşimin yanında olmam gerekmektedir. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.



İtfaiye personeli İrfan Acar

Kaynak: DHA