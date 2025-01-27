Bu Kadarına da Pes! Yangın Faciası Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının acısı henüz yüreklerdeyken, yangın üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Söz konusu şahısların, sosyal medyadan yaptıkları reklamlarda Bolu'daki faciayı kullandıkları görüldü.

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Bu Kadarına da Pes! Yangın Faciası Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar

Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden canlara ağlarken, fırsatçılar dört koldan saldırmaya başladı. Bolu'daki yangın üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan bir şebeke ortaya çıktı. Bazı kişiler Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı üzerinden bahis reklamı yaptı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 21 Ocak Salı günü gece saatlerinde yangın çıkmış ve olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı kişiler yangını kullanarak sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden yapılan reklamlarda kişiler kendilerini yangında çalışan itfaiye personeli veya yangından etkilenen vatandaşlar gibi gösteriyor.

Bu Kadarına da Pes! Yangın Faciası Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar - Resim : 1

'ÇOCUĞUNU KURTARDIM BANA UYGULAMAYI GÖSTERDİ' YALANI

Şahıslar, kendisini itfaiye personeli gibi gösterdiği reklamlarda yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor. Sonrasında ise telefonundan bir uygulama gösterdiğini ve “Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun” dediğini ifade ediyor. Sonrasında kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.

Bu Kadarına da Pes! Yangın Faciası Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar - Resim : 2

DÖRT KOLDAN YALAN

Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyorlar. Yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar hikayeyi daha acıklı yapmak için ise çocuklarının 5'inci katta atlandığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylüyor. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

GÖNDERİLERİ YORUMLARLA DESTEKLİYORLAR

Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.

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Kaynak: İHA

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