Tutuklanan Halit Ergül'ün İkinci Oteli İçin Flaş Karar

Türkiye'nin yüreğini yakan yangın 21 Ocak'ta Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana geldi. Feci yangında 78 vatandaş hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Olayın ardından oteldeki ihmaller zinciri bir bir ortaya döküldü. Yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül’ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdür Ahmet Demir’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.

GAZELLE OTEL GEÇİCİ KAPATMA KARARI ALDI

Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.



Gazelle Resort ve Spa Otel

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri basına yansımıştı. Ergül, yangınla ilgili sorumluluk kabul etmeyi reddederek, ifadesinde kendisi dışında birçok kişiyi işaret etmişti. Güvenlik görevlilerinin otel içinde 24 saat boyunca devriye gezdiklerini ve yangın durumunda alarmları çalıştırmakla yükümlü olduklarını belirten Ergül, mutfaktaki elektrikli eşyaların da aşçıbaşının kontrolünde olduğunu söylemişti.

Otellerin sahibi Halit Ergül

Oteldeki yangın önlemleri konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkili FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaptıklarını ve düzenli olarak denetime girdiklerini vurgulayan Ergül, kendilerine oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair uyarı almadıklarını ifade etmişti. Ergül, ayrıca, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli mevzuata uygun yapıldığını da iddia etmişti.

Kaynak: İHA