Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme: O Koltuğu da Bırakıyor

Eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın Avrupa’daki merkezi olan Denizbank Wien AG’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Ateş'in adı, çoğu futbolcu onlarca kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında geçiyordu.

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Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme: O Koltuğu da Bırakıyor

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Denizbank Genel Müdürlük görevini bırakan Hakan Ateş’in, bankanın Avrupa’daki merkezi olan Denizbank Wien AG’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılacağı öğrenildi. Şubat ayında görevini bırakacağı belirtilen Ateş'in yerine kimin geçeceği henüz netleşmedi. Ateş'in adı, Seçil Erzan soruşturmasında geçiyordu.

Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme: O Koltuğu da Bırakıyor - Resim : 1

SEÇİL ERZAN SORUŞTURMASI

Seçil Erzan soruşturması kapsamında, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 24 mağdur, yüksek kârlı özel fon vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Bu şikayetler doğrultusunda, Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun bu süreçte Erzan’a ortaklık ettiği ileri sürülmüş ve iki isim hakkında hakkında 72 yıldan 240 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etmemişti. Ancak, Avusturya Merkez Bankası Avrupa’daki soruşturmayı sürdürüyor.

Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme: O Koltuğu da Bırakıyor - Resim : 2

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, dava sürecinde, dolandırıldığını söyleyen isimler 35 milyon dolar zarar ettiklerini iddia ederken, Ateş ve Aydoğdu’nun gözaltına alınma riski bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: Sözcü

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Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme: O Koltuğu da Bırakıyor Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme