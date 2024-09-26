Kars'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı

Kars'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 36 AAY 128 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi önündeki kavşaktan dönmeye çalışan M.E. yönetimindeki 36 S 0116 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Kazada serviste bulunan 1 öğretmen ve 4 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne götürdü.

Bir yönü ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA