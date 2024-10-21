Kars'ta Kar: Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı
Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu. Kara kış hayatı olumsuz etkilerken soğukların etkisiyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Digor ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.
Karla kaplanan Türkmeşen ve Yemençayır köylerindeki besiciler, hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirerek otlattı.
Beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Soğukların etkisiyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Kaynak: AA
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