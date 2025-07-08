Kars’ta 2 Zehir Taciri Tutuklandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde uyuşturucu taciri olduğu belirtilen 2 kişi tutuklandı.

Kars’ta 2 Zehir Taciri Tutuklandı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kars’ın Kağızman ilçesinde "Sokak Satıcıları" (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramda, 2,35 gram bonzai, 2 sentetik ecza ve bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli O.Ö. (26) ve M. K. (19) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ,

Kaynak: İHA

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