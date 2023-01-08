Kars ve Ardahan beyaza büründü

Soğuk havanın yerini kar yağışına bıraktığı Kars'ta, bazı bölgeler beyaza büründü. Kars-Selim kara yolunda kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı yerlerde tipi etkili oldu. Kentte kar etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Kent genelinde etkili olan kar yükseklerde tipi ve buzlanmaya dönüştü.

Kar ve tipi nedeniyle dün zincirsiz tır geçişine kapatılan Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, karla mücadele ve tipinin dinmesiyle yeniden tır geçişine açıldı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ise dünden bu yana zincirsiz tır geçişlerine kapalı bulunuyor.