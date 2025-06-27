Karar Resmi Gazete'de: TBMM Tatile Girmiyor! Meclis'in Çalışma Süresi 1 Ay Uzatıldı

Genel Kurul kararıyla Meclis'in çalışma süresi 1 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre milletvekilleri 31 Temmuz'a kadar mesaiye devam edecek.

Karar Resmi Gazete'de: TBMM Tatile Girmiyor! Meclis'in Çalışma Süresi 1 Ay Uzatıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Temmuz'da başlaması gereken yaz tatiline bu yıl girmeyecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen AK Parti grup önerisiyle, TBMM'nin çalışma süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Karar, 25 Haziran tarihinde yapılan 101'inci birleşimde alındı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Meclis, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzük'ün 5'inci maddelerine göre her yıl 1 Temmuz'da başlaması gereken tatilini bu yıl ertelemiş oldu.

Karar Resmi Gazete'de: TBMM Tatile Girmiyor! Meclis'in Çalışma Süresi 1 Ay Uzatıldı - Resim : 1

Çalışma süresinin uzatılmasıyla birlikte, başta ekonomi ve iç güvenlik olmak üzere bazı önemli düzenlemelerin Temmuz ayı boyunca Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. AK Parti yetkilileri, kamuoyunu ilgilendiren birçok kritik yasanın bu süreçte görüşülerek hızla tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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