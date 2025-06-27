Sınırı 16 Kat Aştı! Kimseyi Dinlemedi

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Aksaray’da 18 yaşındaki E.A., alkollü şekilde kullandığı motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Olay, Kılıçaslan Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda meydana geldi. E.A., 3.17 promil alkolle 68 KV 675 plakalı motosikletine binerek Kurtuluş Mahallesi istikametine ilerlerken, askerlik şubesi kavşağında kontrolü kaybedip motosikletiyle devrildi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yere savrularak çeşitli yerlerinden hafif yaralanan E.A., tedavi olmayı reddetti. Sağlık görevlileri ve polis, ambulansa binmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak genç sürücünün tek derdi motosikletiydi.

TEK DERDİ MOTORUYDU...

Telefonla ablasını arayan E.A., motorunun bağlanmaması için yardım istedi. Sağlık ekipleri, tedaviyi reddettiğine dair imza aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinde E.A.’nın 3.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

SINIRI 16 KAT AŞTI

Bu seviye, motosiklet kullanıcıları için belirlenen yasal sınırın yaklaşık 16 katıydı. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü; hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA