Karadeniz'de Yük Gemisine Saldırı: 2 Türk Vatandaşı Yaralandı

Karadeniz'de seyir halindeki Türk sahipli, Panama bayraklı kuru yük gemisi insansız hava aracıyla vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda iki Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu.

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Karadeniz'de Yük Gemisine Saldırı: 2 Türk Vatandaşı Yaralandı
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğu rahatsızlığın, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği belirtildi.

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