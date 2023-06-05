Karadeniz sele teslim... Köprüler yıkıldı, köylere ulaşılamıyor: Yaşamını yitiren ve kaybolan yurttaşlar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış, sel ve su baskını uyarısının ardından Karadeniz Bölgesi'nden kötü haber geldi. Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop, Samsun ve Amasya sele teslim oldu.

SAMSUN'DA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Sel suları cadde ve sokakları kaplarken rögar kapaklarından sular fışkırdı, yolların çökmesi sonucu araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından; Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir” denildi.

Samsun ve ilçesi Kavak'ta yağışın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Merkez ilçeler ile Ladik’te eğitime 1 gün ara verilirken, Şükrü Köksal isimli vatandaş hayatını kaybetti. Sağanak hayatı felç ederken birçok cadde, yol ve ara sokak göle döndü. Ladik'te sel suları yolları kapattı, bazı vatandaşlar araçlarında bir süre mahsur kaldı. İlçede yollar dere gibi aktı, ekili araziler zarar gördü.

ESKİ SANAYİ SİTESİ GÖLE DÖNDÜ

Su baskınlarından en büyük zararı Eski Sanayi Sitesi gördü. Sanayi sitesi yarım metreyi bulan suyla doldu. Göle dönen sokaklarda dükkanlarını su basan sanayi esnafı ise durumu espriye vurdu. Eline olta alan motor ustası Settar Çakar, caddenin ortasına oltasını atarak balık tutmaya çalıştı. Çakar, “Balık tutmak için Costal sahile gidecektik ama sağ olsun deniz ayağımıza kadar geldi. Biz de sanayide yolda balık tutuyoruz” diye espri yaptı. Birçok bölgede su baskını ve birikintilerinin yaşandığı Samsun’da ekipler tıkanan yolları açmaya, suları tahliye etmeye çalışıyor.

KAVAK'TA TEMEL ÇUKURU KAYDI, SU HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Samsun'un Kavak ilçesinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlar bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Tarım alanları zarar gördü. Kavak ilçe merkezinde bazı caddeler göle döndü. Aşırı yağışlardan dolayı zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın istinat duvar çökmesi sonucu kaldırım temel çukuruna kaydı. Bölgeden geçen su hatları da zarar görünce SASKİ Kavak Şube Müdürlüğü ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Yetkiler bölgede yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

SİNOP'TA EVLER SU ALTINDA KALDI, YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU

Sinop'ta iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı evler su altında kaldı.

Sinop’ta gök gürültülü yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Sinop’un Abalı köyünde yaşayan ve ahırını su basan Ümit Keskin, büyükbaş hayvanlarını boğulmaktan kurtardığını belirterek, “Akşam sağanak halinde yağmur yağdı. Yukarıdan gelen sular olduğu gibi benim ahırıma girdi. Hayvanlar zor durumdaydı. Onları kurtardım. Kalkıp gelmesem hayvanlar telef olacaktı. Devletimiz burada yol yaptı ama müteahhittiler yarım bıraktı işi. Suyun akması için yolun kenarlarına kanal yapmaları lazımdı. Mağdur olduk” dedi.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SİNOP'TA ARITMA TESİSİNİ SU BASTI: KENTTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle kentin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisini su bastı. Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, olumuz hava koşullarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Erfelek ilçesinde yaşanan su taşkınlarından belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin de etkilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek ilçemizde meydana gelen sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisimize giden yollar kapanmış, tesisimizi su basmıştır. Bu bağlamda kentimizde su kesintisi yaşanacaktır. Mesai arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir."

KASTAMONU'DA FELAKET TEKRARLIYOR

2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.

İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

İNEBOLU ÇAYI TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji'nin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

KASTAMONU'DA YOL VE KÖPRÜLER ZARAR GÖRDÜ, BAZI KÖYLERE ULAŞILAMIYOR

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak yağışlarla birlikte Akçay üzerinde sular yükseldi. Akçay üzerinde oluşan sel sebebiyle 11 Ağustos 2021 tarihinde yıkılan ve daha önce birçok kez tekrar yapılan Duran köyü ile Kızılcakaya köyüne geçişlerin sağlandığı menfez köprüler yıkıldı. Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı köy yollarında heyelan oluştu, bazı köy yollarında da çökmeler meydana geldi.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Çayağzı köprüsü de taşma noktasına geldi. Ekipler, köprünün taşmaması ve sele kapılmaması için bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Çatalzeytin’de ilçe merkezine bağlı Nuhlar Mahallesi'nde de yollarda oluşan heyelan sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.

Grup yollarının hasar görmesi sebebiyle bazı köylere de ulaşımın sağlanamadığı öğrenilirken, ilçede okullar da 1 gün tatil edildi.

AMASYA'DA 2 KİŞİ SELDE KAYBOLDU

Amasya’da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Şahin’in durumu bildirmesi üzerine 05 AAD 046 plakalı araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple devam edilirken kayıt yurttaşlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

(AA-İHA)