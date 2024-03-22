Karabük'te neler oluyor? Dina'nın ölümü ve fuhuş çetesi söylentilerinin ardından şimdi de HIV ile gündemde

Karabük Üniversitesi'nde yaşananlar sosyal medyanın gündemine düştü.

Bir üniversitenin itiraf sayfasında kimliklerini gizleyerek itirafta bulunan kadın ve erkek öğrenciler, cinsel birliktelik yaşadığı Afrika kökenli öğrencilerden virüs kaptığını öne sürdü.

Birçok öğrencinin HPV veya HIV şüphesiyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Şehir daha önce fuhuş çetesiyle, Afrikalı öğrencilerin aracı şirketler tarafından üniversiteye bin dolardan 20 bin dolara kadar usulsüz bir biçimde kayıt olmasıyla ve Gabonlu Dina'nın ölümüyle gündeme gelmişti.

DİPLOMA TİCARETİ

Aracı şirketler aracılığı ile Tanzanya, Gabon, Zanzibar, Çad, Sudan, Senegal ve Nijerya gibi Afrika ülkesinden öğrencilerin, bin dolardan 20 bin dolara kadar bir ücretle Karabük Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı biliniyor.

Üniversitede Afrikalı öğrencilerin sayısının 12 bin 500 civarında olduğu aktarılırken, 2019 yılında Erdoğan tarafından Karabük Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 1 Ağustos 2023'e kadar bu görevi sürdüren Prof. Dr. Refik Polat, Afrikalı öğrencilerin Karabük'e okumaya gelmesini başlatan kişi.

Polat, konuyla ilgili olarak 2021 yılında şunları söylemişti:

"Biz üniversite olarak, hele hele devlet üniversitesi olarak para nasıl kazanılır bunu öğrendim. Yani devletin bana yıllık verdiği yatırım bütçesi kadar belki o kadar ulaşmadı ama ona yakın bir miktarda ben para kazanıyorum. Uluslararası öğrencilerden kazanıyorum, formasyondan kazanıyorum, TÖMER'den kazanıyorum, yaz okulundan kazanıyorum, efendim gayrimenkul şeylerden kazanıyorum. Kiralarımdan kazanıyorum. Nereden baksan 14-15 milyon, eski parayla 14-15 trilyon... Sadece yaz okullarından bu sene 4 milyon lira para kazandım. Ben devletten gidiyorum Naci Ağbal'dan para istiyorum vermiyor."

DİNA CİNAYETİ

Ülkesi Gabon'dan Karabük'e üniversite okumaya gelen 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, 26 Mart 2023 tarihinde Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda ölü bulunmuştu.

Dina'nın öldürülmeden önce annesine Karabük’ten gitmek istediğini söyleyen ses kayıtları bulunmuş, bu kayıtlarda erkek şiddetine ve ırkçı şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Otopsi raporunda ise uyuşturucu madde almadığı, boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de cinsel saldırı izine rastlanılmadığı yazılmıştı.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Dina'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 3’ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar ise tutuklanmıştı.

Ayrıca dosyadaki sanık Dursun Acar haricindeki 7 isim hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Genç kızın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Dursun Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismara teşebbüs' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, ilk duruşması 8 Kasım'da görülmüştü.

Dosyadaki tek tutuklu sanık olan Acar, 24 Ocak'ta da hakim karşısına çıkmış tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

Mahkemenin sonraki duruşması 29 Nisan'a ertelenmişti.

FUHUŞ ÇETESİNİN VARLIĞI

Karabük'te bir fuhuş çetesinin olduğu şehirde yaşayan herkes tarafından dile getirilse de; yine de bu fuhuş çetesine dair detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Devletin Dina olayından sonra gündeme gelen fuhuş çetesine karşı bir hamle yapmaması ise tepki çekiyor.

1002’NCİ CADDE

10 Haber’den Hazar Dost ve Ersin Eroğlu'nun Karabük’ün yerlilerinin beyanlarından aktardığı bilgiye göre, şehirde özellikle Afrikalı seks işçilerinin sayısının fazla olduğu biliniyor.

Ayrıca yerliler, seks işçilerinin her gece 100. Yıl Mahallesi 1002’nci Caddesi'nde işe çıktıklarını söylüyor.

Ersin Eroğlu, Dina'nın kaldığı evin de bu caddenin bir alt sokağında olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem