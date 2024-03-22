AKP'liler arasında 'seçim' kavgası: Mahalle karıştı, sandalyeler havada uçuştu

AKP'liler, başka bir grup AKP'li tarafından mahalleye alınmadı.

31 Mart Yerel Seçimlerine 9 gün kala İzmir'in Ödemiş ilçesinde seçim gerginliği yaşandı.

Dün akşam meydana gelen olayda, Cumhur İttifakı'nın ve AKP'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim, yaklaşık 50 kişi ile birlikte seçim çalışması için Kaymakçı Mahallesi’ne gitti.

Hadim'in mahalleye girişi, bir dönem AKP'den Kaymakçı'nın belde başkanlığı yapan Halil Güler'i destekleyenler tarafından engellendi.

Araçlarının önü kesilen Hadim taraftarları ile Güler taraftarları arasında sözlü ve sloganlarla başlayan gerginlik, sonrasında kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga yaklaşık 15 dakika sonra jandarma müdahalesi ile yatıştı.

Kavga sonrası seçim çalışması yapamayan AKP’liler mahalleden ayrıldı.