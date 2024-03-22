AKP'liler arasında 'seçim' kavgası: Mahalle karıştı, sandalyeler havada uçuştu

İzmir'in Ödemiş ilçesinin bir mahallesinde mevcut AKP adayı Ali Hadim'in ekibi, eski AKP'li Kaymakçı Belde Başkanı Halil Güler'i destekleyenlerin saldırısına uğradı. İki grup arasında çıkan kavga jandarma ekipleri tarafından sonlandırıldı.

Son Güncelleme:
><

AKP'liler, başka bir grup AKP'li tarafından mahalleye alınmadı.

31 Mart Yerel Seçimlerine 9 gün kala İzmir'in Ödemiş ilçesinde seçim gerginliği yaşandı.

Dün akşam meydana gelen olayda, Cumhur İttifakı'nın ve AKP'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim, yaklaşık 50 kişi ile birlikte seçim çalışması için Kaymakçı Mahallesi’ne gitti.

Hadim'in mahalleye girişi, bir dönem AKP'den Kaymakçı'nın belde başkanlığı yapan Halil Güler'i destekleyenler tarafından engellendi.

Araçlarının önü kesilen Hadim taraftarları ile Güler taraftarları arasında sözlü ve sloganlarla başlayan gerginlik, sonrasında kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga yaklaşık 15 dakika sonra jandarma müdahalesi ile yatıştı.

Kavga sonrası seçim çalışması yapamayan AKP’liler mahalleden ayrıldı.

Etiketler
AKP İzmir Ödemiş Kavga
Son Güncelleme:
Başarır'dan Turgut Altınok'u terletecek soru: Mal varlığın Sabancı ailesinin, koç ailesinin yaklaşık sekizde biri, nereden buldun bu parayı? "Mal varlığın Sabancı ailesinin, koç ailesinin yaklaşık sekizde biri, nereden buldun bu parayı?"
Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti
İmamoğlu'ndan seçim çalışmasına katılan bakanlara tepki: "Topunuz gelin ne olacak!" İmamoğlu'ndan seçim çalışmasına katılan bakanlara tepki
81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı 81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu! AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
Türkiye donuyor! 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi
Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar: "Yasak olmasına rağmen yapıyor..." Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar