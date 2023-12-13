Dina'nın avukatı Gerçek Gündem'e konuştu: Dosyadaki tek sanığın bırakılmasından endişeliyiz

Gabon'dan Karabük'e üniversite okumaya gelen 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, 26 Mart 2023 tarihinde Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda ölü bulunmuştu.

Dina'nın öldürülmeden önce annesine Karabük’ten gitmek istediğini söyleyen ses kayıtları bulunmuş, bu kayıtlarda erkek şiddetine ve ırkçı şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Otopsi raporunda ise uyuşturucu madde almadığı, boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de cinsel saldırı izine rastlanılmadığı yazılmıştı.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Dina'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 3’ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar ise tutuklanmıştı.

Ayrıca dosyadaki sanık Dursun Acar haricindeki 7 isim hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Genç kızın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Dursun Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismara teşebbüs' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, ilk duruşması 8 Kasım'da görülmüştü.

Duruşma 24 Ocak'a ertelenmiş ve Acar'ın tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

AVUKAT DİLAN ESKİ: ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜYOR

“Dina için feministler dava takip grubundan” maktulun avukatı Dilan Eski, Gerçek Gündem'e konuştu.

Avukat Dilan Eski, Gabonlu öğrencinin ölümünde etkin bir soruşturmanın yürütülmediğini belirtti.

Sebebinin ise Dina'nın ölümüne ilişkin hazırlanan dosyada, genç kızın Acar'ın arabasına bindikten sonrasını kapsadığını, öncesinde yaşanan süreçlerin değerlendirmeye alınmadığını söyledi.

Eski Dina'nın Acar'ın arabasına binmeden önce evinde bulunduğu Gabonlu arkadaşları ve görgü tanığının ifadelerindeki çelişkilerin de giderilmediğini söyledi.

Genç kız, Gabonlu arkadaşlarının ifadesine göre bir arkadaşının evindeyken, bir alt kattaki arkadaşından şarj aleti alacağını söyleyerek çıkmış ve bir daha gelmemişti.

Görgü tanığının ifadesine göre ise Dina, apartmanının bodrum katından can havliyle yalın ayak çıkarak sokağa fırlamıştı.

Dilan Eski, görgü tanığının ifadesi hakkında şunları söyledi:

"Dina'nın tam karşısında bodrum katı gören bir evde oturan görgü tanığının Dina'nın çığlıklarını duyduğunu, karanlıkta simalarını ayırt edemediği birilerinin Dina'nın bodrum katından çıkmasına izin vermediğini beyan etse de savcılık yeterli delil yok diyerek burayı hiç irdelemiyor. Araştırmıyor"

Bodrum katından can havliyle bir şekilde çıkan Dina, yalın ayak bir şekilde koşarak yola atladı ve Acar'ın arabasına binmişti.

Türkçesi olmayan Dina'nın, Acar'ın arabasına elleri ve yüzü kanlı bir şekilde binerek "Abi hastane" dediği, Acar'ın ifadesince biliniyor.

Acar'ın ilk ifadesinde Dina'yı hastaneye götürmek için aldığını belirtse hastaneyi transit geçtiğini söyleyen Eski, Dina'nın Acar'ın arabasından atlayıp Filyos Çayı'na doğru patika yoldan koştuğunu, Acar'ın ise Dina'nın peşinden gittiğini hatırlattı.

Dursun Acar, SEGBİS ile bağlandığı 8 Kasım'daki ifadesinde, "Dina'nın gittiği yöne doğru girdim. Orada küçük idrarımı yaptım ve belki tekrar karşılaşırız diye sigara yakıp sağa sola doğru baktım. İleride çalışma vardı dönebileceğim bir yerden geri döndüm. Ben istismar amacıyla gitmedim kötü niyetim yoktu"

Ayrıca Acar'ın siyahi kadınlarla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ve siyahi kadınlara ilgi duyduğu biliniyor.

'DOSYADAKİ TEK SANIĞIN BIRAKILMASINDAN ENDİŞELİYİZ'

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un hedef alındığını söyleyen Dilan Eski, kadın katillerinin, tacizcilerinin ve tecavüzcülerinin erkek egemen yargı tarafından serbest bırakıldığı için, Acar'ın da serbest bırakılmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Dina için feministler dava takip grubunda bulunan avukat Eski, "Karabük'te herkesçe bilinen bir fuhuş çetesinin varlığının şehirde konuşuluyor olması, Dina'nın daha öncesinde annesine attığı mesajlarda Karabük'te erkek şiddetine ve ırkçı şiddette maruz kaldığını belirtmesi, o gece görgü tanıklarının ifadesine göre bodrum katında çığlıklarının duyulması ve can havliyle yalın ayak dışarı çıkıp Dursun Acar'ın arabasına binmesi ve bu araçtan da seyir halindeyken birden atlayıp çıkması, bunların hepsi bir araya geldiğinde Dina'nın o gece erkek şiddetine maruz kaldığı ve cinsel istimara maruz kaldığı ihtimalleri gündeme geliyor. Soruşturmanın ilk başında gizlilik kararı olması ve bizim dosyada bilgilere bu karar kalktıktan sonra erişmemizden kaynaklı endişeliydik. Endişelerimiz dosyadaki mevcut belgelere de ulaştıktan sonra geçmedi. Soruşturma dosyası yalnızca Dina'nın bodrum katından kaçarak Acar'ın arabasına bindikten sonrasını kapsıyor. Yani Acar'ın arabasına binmesi, arabadan aniden atlaması ve Filyos Çayı'nda ölü bulunmasını kapsıyor. İddianamede ilk başta anlattığım kısımlar tartışılmıyor. Şüpheliler ve tanık anlatımlarındaki çelişkilerin giderilmediği ve şüpheli şahısların olayla ilgili bağlantılarının irdelenmediği belli oluyor. Etkin bir soruşturma yürütülmeden iddianame düzenlendiğini görüyoruz. Dursun Acar dışındaki şüpheliler "hakkında etkin bir soruşturma yürütülmediği için * takipsizlik kararı veriliyor. Dina'nın o binanın bodrum katında ne yaşadığı ve neden çıktığı irdelenmiyor. Biz erkek yargıyı kadın cinayetlerinde etkin bir soruşturma yürütmemesinden, failleri haksız tahrik indirimleriyle ödüllendirmesinden tanıyoruz" açıklamasını yaptı.

KARABÜK'TEKİ FUHUŞ ÇETESİ

Karabük'te bir fuhuş çetesinin olduğu şehirde yaşayan herkes tarafından dile getirilse de; yine de bu fuhuş çetesine dair detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Devletin Dina olayından sonra gündeme gelen fuhuş çetesine karşı bir hamle yapmaması ise tepki çekiyor.

Dina'nın bir arkadaşına telefon göndermek için bir PTT çalışanından yardım istediği ve bu PTT çalışanının da hakkında takipsizlik kararı verilen şüphelilerden biri olduğunu belirten Eski, yine görgü tanığının ifadelerine göre Dina'nın ölümünden sonra o PTT çalışanının, daha sonra Dina'nın öldürülmeden önce bulunduğu apartmana geldiğinin görüldüğünü de aktardı.

OLAYDAN SONRA EVE GİTTİ İDDİASI

Dina'nın bir arkadaşına telefon göndermek için bit PTT çalışanından yardım istediği ve bu PTT çalışanının da Dina'yı rahatsız ettiğini belirten avukat Eski, yine görgü tanığının ifadelerine göre Dina'nın ölümünden sonra o PTT çalışanının, daha sonra Dina'nın öldürülmeden önce bulunduğu eve geldiğinin görüldüğünü de aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem