Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı! Göz Gözü Görmedi

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda erken yağmaya başlayan karın ardından her yer beyaza büründü. Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Geçmiş yıllarda düzenlenen kar festivalleri kar yağışının az olması nedeniyle zaman zaman eleştirilere konu olan yaylada bu yılki erken yağan kar, herkesi mutlu etti.

“OCAK'TA FESTİVAL OLACAK”

“Şu anda yaklaşık olarak 1 metreye yakın bir kar seviyesi var” diyen turizmci İbrahim Yılmaz, “Çarşamba gününe kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bunun güzel yanından ziyade biraz da sıkıntılı yanları yönleri de var tabii ki. Ulaşım birazcık problemli oluyor ama belediye genelde yol çalışmalarını yaptığı için tuzlamalar vesaire ana yollar açık oluyor. Festival tarihleri de netleşti. 25-26 Ocak'ta nasipse festival zamanı olacak. Karın erken yağışı festivalde yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Vakti zamanında yukarıdaki yaylalardan da kar taşıdıkları olmuştur ama bu sene daha güzel olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA