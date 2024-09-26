Kapı Bir Anda Açıldı! Sürücü Çarptı

Adıyaman’da, trafik ışıklarında duran bir otomobilin kapısının aniden açılması sonucunda kaza meydana geldi.

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Kapı Bir Anda Açıldı! Sürücü Çarptı

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı’nda trafik ışıklarında bekleyen 06 BM 609 plakalı bir otomobilin kapısı aniden açıldı. Bu sırada yanından geçen Samet Çelik'in kullandığı motosiklet, açılan kapıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Samet Çelik yaralandı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Çelik’e, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Tedavi sonrası hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Samet Çelik'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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