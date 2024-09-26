Gofret Tezgahına Sakladı! Yakayı Ele Verdi

Bursa'da sokak arasına kurduğu gofret tezgahında şişelere doldurduğu sahte içkileri satan 61 yaşındaki S.Y. zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Gofret Tezgahına Sakladı! Yakayı Ele Verdi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde kurulan seyyar bir tezgahta sahte içki satışı yapıldığını belirledi.

Uzaktan takip eden zabıta ekipleri, Tarım İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yaparak müşteri gibi tezgahın başına gidip S.Y. isimli şahıstan sahte içki talep ederken ekipler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yapılan inceleme sırasında S.Y.'nin tezgahında ve hafif ticari aracının bagajında arama gerçekleştiren ekipler, sahte içkileri çalılıkların arasında gizlenmiş poşet içinde buldu.

Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı analizde, ele geçirilen ürünlerin ev yapımı rakı olduğu belirlendi. Zabıta ekipleri, S.Y. ve ele geçirilen sahte içkilerle birlikte durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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