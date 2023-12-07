Kanser hastasının 117 bin liralık ilacı için mahkemeden emsal karar

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara’da yaşayan Göksel Haşimoğlu, 2009 yılında göğüs ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Teşhis konulduktan sonra kemoterapi tedavisine başlayan Haşimoğlu, hayat pahalılığı ve dolardaki yükseliş nedeniyle ilaç masraflarını karşılayamaz duruma geldi. Haşimoğlu, doktorunun “Kullanılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan ciddi zararlar meydana gelecek” dediği ilacın ücretinin SGK tarafından karşılanması için verdiği yazılı dilekçesinin reddedilmesi üzerine idare mahkemesine dava açtı.

Dilekçede, söz konusu ilaçtan uygulanması gereken 300 miligram bir kürün yaklaşık 117 bin lira olduğunu belirten Haşimoğlu’nun avukatı Zehra Betül Bulut, müvekkili için şimdilik acilen gerekli sekiz kürün ise 702 bin lirayı bulacağını anlattı.

11. İdari Dava Dairesi, kararda yasaya aykırılık bulunmadığını vurgulayarak SGK avukatlarının iptal talebini reddetti.