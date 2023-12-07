Kongreden sonra ayrılmıştı: CHP'nin 29 yıllık sunucusu MHP'li ismin şirketine transfer oldu

CHP'de 29 yıl görev yapan Barış Bozkurt, ATO Congresium'da etkinlik koordinatörü oldu.

Kongreden sonra ayrılmıştı: CHP'nin 29 yıllık sunucusu MHP'li ismin şirketine transfer oldu

Özgür Özel'in 8. CHP Genel Başkanı olarak seçildiği Kurultay sonrası CHP ile yollarını ayıran, partinin programlarında uzun bir süre sunuculuk yapan Barış Bozkurt, MHP'li Eyyup Yıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ato Congresium'da etkinlik koordinatörü oldu.

"YAPTIĞIN İŞİN EN İYİSİ OLACAKSIN"

T24'te yer alan habere göre; Yıldız, Bozkurt ile çalışmaya başladıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İşinde deneyimli, tecrübeli 40 yılın üstünde çocukluktan başlayan arkadaşlığımız ile beraber 1990 yıllarında aynı dönemde ses ve ışık sektöründe mesai yaptığımız kıymetli arkadaşım Barış BOZKURT ATO Congresium Uluslararası kongre merkezi Etkinlik koordinatörü olarak bizlerle mesaiye başlamıştır.

Yaptığın yepyeni bir başlangıç seni tebrik ediyorum ve inanıyorum ki kısa sürede yaptığın işin en iyisi olacaksın. Çalışmalarında başarılar dilerim."

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