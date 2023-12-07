İYİ Partili kurmayların 'seçim' endişesi: 'Hedef tutturulamazsa hızla dağılabiliriz!'

İYİ Parti'nin "hür ve müstakil" olarak seçime girme kararı vermesinin ardından parti koridorlarında endişeler arttı.

Parti kulislerinde İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki hedefinin belediye almak değil oy oranını yüzde 15’e çıkarmak olduğunun altı çizilirken, bazı parti kurmayları da “parti seçimlerde hedefini tutturamazsa dağılır” endişesini taşımaya başladı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İYİ Parti’nin seçimlere tek başına girme kararı alma nedenlerinden birinin de “partiye kurumsallık kazandırmak” olduğu belirtiliyor. Parti eğer yerel seçimlerdeki oy oranını “yüzde 15’e yükseltirse”, 2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında “parti için iktidar yolunun açılacağını” hesaplıyor.

Ancak işbirliğinin reddedilmesinin, il ve ilçe örgütü üyelerinde moral bozukluğuna neden olduğu belirtiliyor. Bazı kurmaylar, özellikle Akşener’le toplantı yapan ve iş birliğine sıcak bakan İstanbul ve Ankara’da teşkilatların çalışma yapmayacağı, bazı ilçe başkanlarının ise yakın zamanda istifa edebileceğinden endişeleniyor.

Yerel seçimlerde oy oranının artırılmasının ardından da “2028 genel seçimlerine güçlenmiş ve kurumsal kimlik kazanmış bir İYİ Parti olarak girip, tek başına iktidar olmanın” hedeflendiği ifade ediliyor. Eğer, amaçladıkları gibi olursa AKP tabanından oy koparabilecek tek parti olarak iktidar şanslarının yüksek olduğunu kaydeden kurmaylar, başarısızlık durumunda partinin hızla dağılabileceği riskinin de altını çiziyor. İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 10’un altında kalması durumunda partinin, Meclis grubunu koruyamayacağına da dikkat çekiliyor.