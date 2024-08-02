Kamyonet Uçuruma Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü yolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mücahit Baytok idaresindeki plakası öğrenilmeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Abdullah Ayaz, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA