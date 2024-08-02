Ayasofya'da Haniye İçin Cenaze Namazı

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi sebebiyle Türkiye'deki tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erbaş, "Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniye'nin şehit edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne cuma namazı için geldi. Burada hutbeyi okuyan Erbaş ardından İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Erbaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da Ayasofya'ya cuma namazı ve gıyabi cenaze namazını kılmak için geldi. Camiye sığmayanlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Kaynak: DHA