Kamyon Lastiklerinden Uyuşturucu Çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta arama yaptı.

Aracın bagajındaki 2 kamyon lastiğinin içerisine bidonlarla gizlenmiş 177 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA