Kamyon Lastiklerinden Uyuşturucu Çıktı

Ağrı'da kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kamyon Lastiklerinden Uyuşturucu Çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta arama yaptı.

Aracın bagajındaki 2 kamyon lastiğinin içerisine bidonlarla gizlenmiş 177 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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