Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Yaktı

Kocaeli'de bir çocuk çakmakla oynadığı sırada evi yaktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Yaktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çakmakla oynayan çocuk evi yaktı. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına hortumla müdahale etti.

Yangın, Mahmutpaşa mahallesi Gökçe sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yatağı tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortumla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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