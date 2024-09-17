Bursa'da Doktorun Şüpheli Ölümü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’da belediye tabibi olarak çalışan doktor 52 yaşındaki Murat Tuzcu'dan bir süredir haber alınamadı.

Yaşadığı daireden bir süredir koku geldiğini fark eden komşuları ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri merdiven yardımıyla pencereden eve girdi. Ekipler, Murat Tuzcu’nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Tuzcu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tuzcu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Evin mutfağında yanında bıçak ile ölü olarak bulunan Tuzcu’nun psikolojik sıkıntılarının olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA