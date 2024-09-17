Bitlis'te Kaçak Avlanmaya Dron Destekli Denetim

Bitlis'te dron destekli yapılan kontrollerde yasa dışı avlandığı tespit edilen 1 kişiye 46 bin 412 lira idari para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahkat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Tatvan ilçesindeki devlet avlakları ile Nemrut Kalderası'nda dron destekli koruma-kontrol çalışmaları yapıldı. Yapılan kontrollerde yasa dışı avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında 16 bin 412 TL idari para cezası ile 30 bin TL tazminat kararı alındı. Canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe el konuldu.

Kaynak: İHA