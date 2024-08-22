Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Yaralı

Tunceli’de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Yaralı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Tunceli Trafik kazası
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