Bolu'da Uyuşturucu Mantar ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Bolu'daki operasyonda 1 kiloya yakın uyuşturucu' içerikli 'sihirli mantar' ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bolu'da Uyuşturucu Mantar ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Bolu'da 2 adrese düzenlenen operasyonda 938,30 gram 'Psilosin' içerikli 'sihirli mantar' olarak bilinen uyuşturucu etkili mantar ile el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 938,30 gram 'Psilosin' içerikli 'sihirli mantar' olarak bilinen uyuşturucu etkili mantar, sihirli mantar yetiştirmede kullanılan çok sayıda cam kavanoz, plastik kutu, boş kapsül, toprak ve çeşitli toz maddeler, 64 adet tabanca mermisi, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1,85 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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