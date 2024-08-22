Antalya'da Kaza: Araçla Çarpışan Motosikletli Asfalta Savruldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Adil G. idaresindeki motosiklet ile caddeye çıkan Bilal G. İdaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Adil G. İle arkasında yolcu olarak bulunan Sultan G. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA