Muğla'da Orman Yangını!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

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Muğla'da Orman Yangını!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edilirken, yangına havadan ve karardan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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