Kalpleri Isıtan Manzara… Nesli Tükenmek Üzere, Kırıkkale’de Görüldü

Kırıkkale’de bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen yavru samurları görenleri gülümsetti. Nesli tehlike altında olan su samurlarını gören bir kişi ‘Gelin sizin canınızı yerim’ diyerek sevgisini gösterdi.

Son Güncelleme:

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çekilen bir video kalpleri ısıttı. Nesli tükenmek üzere hayvanlar arasında yer alan yavru su samurları, görenleri kendine hayran bıraktı.

Kalpleri Isıtan Manzara… Nesli Tükenmek Üzere, Kırıkkale’de Görüldü - Resim : 1

'SİZİN CANINIZI YERİM'

Sevimli yavrular, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayatında ilk kez su samuru gören bir kişi şunları söyledi: Aman Allah'ım. Gelin sizin canınızı yerim, ne yapıyorsunuz siz.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırıkkale
Son Güncelleme:
Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu
İkinci El Pazarında Büyük Skandal... Sucuk, Köfte, Tavuk, Hepsinin Tarihi Geçmiş İkinci El Pazarında Büyük Skandal
Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor
Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletle Otomobil Çarpıştı Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletle Otomobil Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı! İlk Sıradakilere Çok Şaşıracaksınız: Rekor Para Cezası Kesildi Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?