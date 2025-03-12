Kalpleri Isıtan Manzara… Nesli Tükenmek Üzere, Kırıkkale’de Görüldü
Kırıkkale’de bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen yavru samurları görenleri gülümsetti. Nesli tehlike altında olan su samurlarını gören bir kişi ‘Gelin sizin canınızı yerim’ diyerek sevgisini gösterdi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çekilen bir video kalpleri ısıttı. Nesli tükenmek üzere hayvanlar arasında yer alan yavru su samurları, görenleri kendine hayran bıraktı.
'SİZİN CANINIZI YERİM'
Sevimli yavrular, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayatında ilk kez su samuru gören bir kişi şunları söyledi: Aman Allah'ım. Gelin sizin canınızı yerim, ne yapıyorsunuz siz.
Kaynak: İHA
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