Kalpleri Isıtan Manzara… Nesli Tükenmek Üzere, Kırıkkale’de Görüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çekilen bir video kalpleri ısıttı. Nesli tükenmek üzere hayvanlar arasında yer alan yavru su samurları, görenleri kendine hayran bıraktı.

'SİZİN CANINIZI YERİM'

Sevimli yavrular, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayatında ilk kez su samuru gören bir kişi şunları söyledi: Aman Allah'ım. Gelin sizin canınızı yerim, ne yapıyorsunuz siz.

Kaynak: İHA