Kalp Krizi Merdivenlerde Yakaladı: 45 Yaşındaki Adamdan Acı Haber

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 Sağlık ekipleri, Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. kat merdivenlerinde yatar vaziyette bulunan şahsın kalbinin durduğunu belirledi. Şahsı ambulansa alarak kalp masajına başlayan sağlık ekibi, şahsı Manavgat Devlet Hastanesine getirirken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen adının Mehmet Ali Bulut olduğu belirlenen 45 yaşındaki şahıs, hayata döndürülemedi.

Mehmet Ali Bulut’un şeker hastası olduğu, göz rahatsızlığı nedeniyle Konya’ya tedaviye gittiği, geceyi Konya’da geçirdikten sonra sabah otobüsle Konya’dan Manavgat’a gelmek üzere yola çıktığı, saat 15.00’e kadar gelmeyince eşinin aramak için apartmandan aşağıya indiği sırada merdivende düşmüş olarak bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA