İnternetteki Hız Düşüklüğü İçin O Kurumu İşaret Etti: Bakandan İtiraf Gibi Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de büyük eleştiri konusu olan internet hızları ve altyapıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Türkiye’deki internet hızının istenilen noktada olmadığını ifade ederken, ortalama internet hızında Türkiye’nin daha iyi yerde olması gerektiğini ve birinci derece sorumlunun Türk Telekom olduğunu söyledi.

“İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ, ÇOK NET”

Uraloğlu Habertürk’te katıldığı programda Türkiye'deki internet altyapısı ve hızına dair yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Son kullanıcının Türkiye’deki ortalama hızına baktığınız zaman istediğimiz yerde değiliz. Çok net. Daha iyi yerde olmamız lazım. Telefona geçtiğimizde orada 5G’yi konuşmamız lazım. Ama sabit internet hızı noktasında, 600 bin kilometre fiberi milyonlara yaklaştırmamız lazım. 700-800 bin kilometreye çıktığımızda da birçok problemimizi çözmüş olacağız.”

“BU FİBERLERİ DÖŞEMESİ GEREKEN TÜRK TELEKOM’DUR”

Uraloğlu, “Neden yaptırmıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi.

“Bu konuda birincil derecede sorumlu ve yetkili olan Türk Telekom. Türk Telekom’un 2026’da imtiyaz hakkı yenilenmesi gerekiyor. Şu anda altyapıdan sorumlu olan, bu fiberleri döşemesi gereken Türk Telekom’dur.”

Kaynak: Habertürk