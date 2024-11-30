Her Bir Araç İçin Zorunlu Oluyor! Bakan Uraloğlu Duyurdu: 2025’te Cezası 6 Bin TL’ye Dayanacak

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık Pazar günü itibarıyla başlayacak ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. Özel araçlar için kış lastiği kullanımında ise henüz bir yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak güvenli sürüş için kritik öneme sahip kış lastiği artık her araç için geçerli olacak!

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL ARAÇLARA KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİZ"

Uraloğlu, "68 bin 500 kilometre yol ağı var. Yaklaşık 12 bin araç ekipman ve yaklaşık 13 bin personel var. Tuz ve çözelti teminlerini yapıp hazırlıklı hale geliyor. Yağan karı havada tutma şansı yok. Hele hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya, Fransa'da mahsur kalan araç görüntülerini biliyoruz. Eğer tipi varsa açamazsınız. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım'da erken astırdı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için, orada belli noktalarda trafiği kesmediğimiz için giden araçların kayıp yolu kapatması sonucu araçların ulaşamaması gibi problem oldu. Artık araçları belli noktalarda depolamaya başladık. Belki bundan sonra şunu yapacağız, 15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Ne aksamışsa tartışıyoruz" dedi.

CEZASI 6 BİN TL’YE YAKLAŞACAK

Öte yandan 1 Aralık Pazar günü itibarıyla kış lastiği takma zorunluluğu tüm yurtta başlıyor. Bu zorunluluğa uymayan sürücülere yüksek miktarda para cezası kesilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri çerçevesinde kış lastikleri takmayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı için 4.069 TL para cezası ile karşılaşacak. Bu ceza, 2025 yılı itibarıyla yüzde 43,93 oranında zamlanacak. Yani rakam 5.856,51 TL olacak.