Kalp Krizi Geçirip Ağaca Çarpan Sürücüden Acı Haber

Gece saat 23.30 sıralarında Kula Asri Mezarlığı ile Kula Devlet Hastanesi arasındaki yolda yaşanan olayda, 71 yaşındaki Mehmet Kahraman, direksiyon başında fenalaştı. Kalp krizi geçiren Kahraman'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA