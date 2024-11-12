Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarparak Ölümüne Neden Olmuştu; Serbest Bırakıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolu'nda dün saat 17.00 sıralarında E.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, bugün adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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