Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören ile büyükelçilik çalışanları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele giriş yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA